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Агент Ерёмин — о Дивееве: Интерес проявляют постоянно – звонки, вопросы

02 Июня 2022 • 17:19 Комментировать

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал об интересе зарубежных клубов к игроку.

«Был ли реальный интерес к Игорю от европейских клубов за последние два года?  Интерес был, могу подтвердить. И этот интерес достаточно стабильный. Клубы называть не буду», — заявил Ерёмин Metaratings.

Агент сообщил, что конкретного предложения контракта ни от кого не поступало, но звонки с вопросами поступают на регулярной основе.

22-летний защитник в прошедшем сезоне принял участие в 29 встречах и забил пять мячей во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает футболиста в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва РПЛ Олег Еремин Игорь Дивеев
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