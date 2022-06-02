Агент Ерёмин — о Дивееве: Интерес проявляют постоянно – звонки, вопросы

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал об интересе зарубежных клубов к игроку.

«Был ли реальный интерес к Игорю от европейских клубов за последние два года? Интерес был, могу подтвердить. И этот интерес достаточно стабильный. Клубы называть не буду», — заявил Ерёмин Metaratings.

Агент сообщил, что конкретного предложения контракта ни от кого не поступало, но звонки с вопросами поступают на регулярной основе.

22-летний защитник в прошедшем сезоне принял участие в 29 встречах и забил пять мячей во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает футболиста в шесть миллионов евро.