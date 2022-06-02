Широков: «Спартак» может решать высокие задачи

Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал возможный уход главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

«Если уйдет Ваноли, это потеря? С одной стороны — победа в Кубке, а запоминается всегда последнее. С другой — игра в чемпионате, скажем так, волнами», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, потенциально состав «Спартака» готов бороться за чемпионство. На сборах нужно постараться наиграть различные варианты в атаке, у «красно-белых» есть необходимые исполнители для этого.

«Спартак» под руководством Паоло Ваноли занял десятое место в РПЛ и выиграл Кубок России.