Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Спартак» может решать высокие задачи

02 Июня 2022 • 17:09 Комментировать

Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал возможный уход главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

«Если уйдет Ваноли, это потеря? С одной стороны — победа в Кубке, а запоминается всегда последнее. С другой — игра в чемпионате, скажем так, волнами», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, потенциально состав «Спартака» готов бороться за чемпионство. На сборах нужно постараться наиграть различные варианты в атаке, у «красно-белых» есть необходимые исполнители для этого.

«Спартак» под руководством Паоло Ваноли занял десятое место в РПЛ и выиграл Кубок России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Широков РПЛ Паоло Ваноли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
18:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Бикфалви ответил на вопрос о будущем футболиста
18:32 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» ответил на вопрос об интересе «Динамо» к Кузьмичёву
18:22 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» хочет приобрести защитника «Урала»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Тихонов отреагировал на расформирование «Спартака-2»
17:29 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» приобретает защитника «Атлетико Паранаэнсе»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Ерёмин — о Дивееве: Интерес проявляют постоянно – звонки, вопросы
17:17 · Россия. Премьер-лига
Дзюба склоняется к переходу в турецкий клуб
17:09 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Спартак» может решать высокие задачи
16:54 · Россия. Премьер-лига
Тихонов прокомментировал своё возможное назначение в «Спартак»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Тихонов ответил на вопрос, когда он вернётся к тренерской работе
16:37 · Россия. Премьер-лига
Федотов определился со своим будущим
16:27 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» прокомментировал своё обращение в РПЛ и РФС по поводу Суперкубка России 2
16:25 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» официально объявил об уходе Кутепова 2
16:16 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров — о Суперкубке России: «Лужники» — самый большой стадион»
15:59 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хочет изменить дату Суперкубка России и пригласить иностранных судей на матч против «Зенита» 1
Все новости
Рекомендуем