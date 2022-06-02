Тихонов прокомментировал своё возможное назначение в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос о возможной работе в «Спартаке».

«В «Спартаке» ничего не ясно с Ваноли, мог бы я его заменить? Сейчас нет смысла об этом говорить. Если будет что-то предметное, тогда другое дело. Пока скажу так: есть желание просто работать тренером», — приводит слова Тихонова Sport 24.

Последним местом работы российского специалиста была казахстанская «Астана».

«Спартак» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России занял десятое место во главе с итальянским наставником Паоло Ваноли. Помимо этого, «красно-белые» завоевали Кубок России, одолев в финале «Динамо» (2:1).