Тихонов ответил на вопрос, когда он вернётся к тренерской работе

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, чем занимается на текущий момент.

«Чем занимаюсь без тренерской работы? Работаю на «Матч ТВ», езжу вместе с РФС по России, участвую в мероприятиях. Скоро будем играть каждую неделю в Московской области, чтобы популяризировать там футбол», — приводит слова Тихонова Sport 24.

На вопрос о том, когда специалист вернется к тренерской работе, он заявил что готов приступить сразу, как только поступит предложение от какого-то клуба.

Последней командой, которую возглавлял 51-летний Андрей Тихонов, была казахстанская «Астана». Ранее были «Крылья Советов» и «Енисей».