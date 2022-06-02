Федотов определился со своим будущим

Наставник «Сочи» Владимир Федотов решил остаться в команде.

По информации телеграм-канала «Первый Спорт», Федотов хочет остаться в «Сочи» еще минимум на один год. В ближайшее время стороны должны переподписать трудовой договор на улучшенных условиях для специалиста.

«Сочи» под руководством Владимира Федотова сумели завоевать серебряные медали по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги. До последнего тура сочинский клуб находился на третьей строчке, но благодаря победе над прямым конкурентом «Динамо» (5:1) поднялся на строчку выше.

Ранее сообщалось, что к Федотову проявляет интерес ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».