«Спартак» прокомментировал своё обращение в РПЛ и РФС по поводу Суперкубка России

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о том, что клуб обратился к РПЛ и РФС по поводу проведения Суперкубка России.

Зеленов сказал «Чемпионату», что «Спартак» правда обратился к руководству Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза. Причиной этому стали слухи о том, что розыгрыш Суперкубка хотят провести в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, в письме «красно-белых» было предложение о переносе матча на 16 июля из-за разного количества времени на подготовку команд к игре. Еще «Спартак» предложил пригласить иностранных арбитров во избежание спекуляций на судейскую тему.

Матч за Суперкубок страны между «Спартаком» и «Зенитом» должен состояться 9 июля.