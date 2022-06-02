Дмитрий Комбаров — о Суперкубке России: «Лужники» — самый большой стадион»

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал возможное проведение розыгрыша Суперкубка России на стадионе «Лужники».

«Думаю, «Лужники» — самый большой стадион. К этому матчу будет приковано огромное внимание, будет большой ажиотаж. Болельщиков придёт очень много!» — цитирует Комбарова «Чемпионат».

По мнению бывшего футболиста, «Лужники» нельзя называть домашней ареной «красно-белых», ведь они уже много лет не играют там домашние встречи. Помимо этого, болельщикам будет удобнее добраться до «Лужников», чем лететь в Казань или Нижний Новгород.

Матч за Суперкубок России должен пройти 9 июля. Трофей между собой разыграют «Спартак» и «Зенит».