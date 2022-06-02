«Спартак» хочет изменить дату Суперкубка России и пригласить иностранных судей на матч против «Зенита»

«Спартак» направил письмо в РФС и РПЛ с просьбой о переносе матча за Суперкубок России и назначении иностранных арбитров на игру.

Инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале опубликовал официальное письмо «Спартака», в котором говорится о том, что клуб просит перенести розыгрыш Суперкубка России на 16 июля. Помимо этого, перенести матч первого тура на 20 июля. «Красно-белые» мотивируют это тем, что футболистам нужно больше времени на подготовку к новому сезону.

Матч за Суперкубок страны между «Спартаком» и «Зенитом» должен пройти 9 июля. «Красно-белые» предложили «Лужники» для проведения встречи, а также арены в Казани или Нижнем Новгороде.