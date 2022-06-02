Малафеев: Лантратов? Лучше Михаил Кержаков или Одоевский

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что не хотел бы видеть в составе вратаря «Химок» Илью Лантратова.

«Даже с учетом непонятности ситуации Крицюка я бы пока не стал приглашать Лантратова или кого-то еще. Продлил бы Кержакова, потому что он свой, понятный, адекватный», — приводит слова Малафеева Sport 24.

Помимо этого, экс-вратарь высоко оценил игру воспитанника «Зенита» голкипера Даниила Одоевского. Тренеру нужно довериться футболисту, дать ему больше игрового времени.

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» не будут продлевать контракты с Кержаковым и Крицюком, а подпишут нового вратаря. В списке интересов находится Лантратов.