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Малафеев: Лантратов? Лучше Михаил Кержаков или Одоевский

02 Июня 2022 • 15:51 Комментировать

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что не хотел бы видеть в составе вратаря «Химок» Илью Лантратова.

«Даже с учетом непонятности ситуации Крицюка я бы пока не стал приглашать Лантратова или кого-то еще. Продлил бы Кержакова, потому что он свой, понятный, адекватный», — приводит слова Малафеева Sport 24.

Помимо этого, экс-вратарь высоко оценил игру воспитанника «Зенита» голкипера Даниила Одоевского. Тренеру нужно довериться футболисту, дать ему больше игрового времени.

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» не будут продлевать контракты с Кержаковым и Крицюком, а подпишут нового вратаря. В списке интересов находится Лантратов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Вячеслав Малафеев Михаил Кержаков Станислав Крицюк РПЛ Илья Лантратов
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