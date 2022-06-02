«Урал» усилился игроком «Енисея»

«Урал» объявил о возвращении в команду 26-летнего защитника «Енисея» Мингияна Бевеева.

Напомним, ранее футболист уже числился игроком екатеринбургского клуба в период с 2018 по 2019 год, однако успел провести за основную команду «Урала» лишь один официальный матч.

«Мы рады видеть Мингияна в Екатеринбурге! Желаем красивых и ярких матчей, а также ждём надёжной игры в обороне!», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Прошлый сезон Бевеев начал в составе набережночелнинского «КАМАЗа», но в январе нынешнего года перешёл в красноярский «Енисей». Всего за два этих клуба Бевеев провёл в прошлом сезоне 40 матчей, отметившись в них одним забитым голом, а также тремя результативными передачами.