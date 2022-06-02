Погребняк: Мне нравится свобода, я более 20 лет жил по правилам

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк ответил на вопрос о том, кода объявит о завершении игровой карьеры.

«Общаюсь с прессой в последнее время нерегулярно. Это немного неправильно. Игрок, который закончил карьеру, наверное, должен выйти в СМИ и заявить об этом. Но я это сделаю чуть позже», — цитирует Погребняка Vprognoze.

Экс-форвард заявил, что в качестве игрока его больше никто не увидит, по крайней мере, в Российской премьер-лиге.

На счету нападающего сборной России восемь забитых мячей за национальную команду в различных турнирах в 33 встречах.

Последней командой в карьере 38-летнего Павла Погребняка был «Урал», в котором он провел три года (2018-2021).