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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк рассказал, почему их поколение было успешнее нынешнего

02 Июня 2022 • 15:30 Комментировать

Экс-игрок «Фулхэма» Павел Погребняк ответил на вопрос о том, почему российские игроки нашего времени слабее прошлого поколения.

Погребняк сказал Vprognoze, что важным фактором является лимит на легионеров. В то время, когда футболист начинал играть на высоком уровне, не было лимита. Приходилось добывать игровые минуты, конкурируя с иностранными футболистами высокого класса, и зачастую, российские игроки оказывались сильнее.

Павел Погребняк играл в Европе с 2009 по 2015 год. За это время он выступал в немецком «Штуттгарте» и в английских клубах: «Фулхэме» и «Рединге». Последней командой нападающего был «Урал».

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Павел Погребняк РПЛ
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