Погребняк рассказал, почему их поколение было успешнее нынешнего

Экс-игрок «Фулхэма» Павел Погребняк ответил на вопрос о том, почему российские игроки нашего времени слабее прошлого поколения.

Погребняк сказал Vprognoze, что важным фактором является лимит на легионеров. В то время, когда футболист начинал играть на высоком уровне, не было лимита. Приходилось добывать игровые минуты, конкурируя с иностранными футболистами высокого класса, и зачастую, российские игроки оказывались сильнее.

Павел Погребняк играл в Европе с 2009 по 2015 год. За это время он выступал в немецком «Штуттгарте» и в английских клубах: «Фулхэме» и «Рединге». Последней командой нападающего был «Урал».