Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в один из клубов немецкой Бундеслиги.

«В первую очередь Яка футболист ЦСКА. У него действующий контракт. Интерес из Германии? Это возможно, Яка проявляет себя хорошо, он котируется на рынке, но ничего официального. Посмотрим, что будет», – сказал агент Бийола в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Ольгой Ермаковой.

Напомним, что в прошлом сезоне Бийол отметился одним голом и одним ассистом за московский ЦСКА в чемпионате России. Кампанию 2020/21 словенец провёл на правах аренды за немецкий «Ганновер».