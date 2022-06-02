Представитель BetBoom рассказал о дальнейшем сотрудничестве с «Уфой»

Руководитель отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов ответил на вопрос, продолжит ли кампания работать с «Уфой».

«Контракт с «Уфой» заключен на три года, вплоть до завершения сезона 2023/2024. Это касается и титульного спонсорства, и нейминга стадиона», — приводит слова Краснова «Чемпионат».

Представитель букмекерской конторы заявил, что сотрудничество с «Уфой» продолжится при любых результатах команды. В договоре между сторонами прописаны моменты по поводу вылета клуба в ФНЛ, а также в случае выхода в еврокубки.

«Уфа» покинула Российскую премьер-лигу, уступив в стыковых матчах «Оренбургу» в двухматчевом противостоянии (3:4).