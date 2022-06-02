«Ахмат» выкупит двух игроков «Краснодара»

Защитник Даниил Корнюшин и полузащитник Владимир Ильин перейдут из «Краснодара» в «Ахмат».

По информации «Чемпионата», Ильин и Корнюшин пополнят состав «Ахмата». Ранее грозненский клуб покинули шесть игроков, теперь скауты команды активно ищут футболистов для усиления состава.

«Ахмат» в минувшем сезоне чемпионата России занял седьмое место, набрав 42 очка в 30 встречах.

Даниил Корнюшин в прошедшем розыгрыше РПЛ принял участие в трех встречах и не отметился голевыми действиями. Владимир Ильин сыграл в 22 матчах РПЛ и забил четыре мяча.

Портал transfermarkt оценивает Корнюшина в 350 тысяч евро, Ильина — в 1,8 миллиона евро.