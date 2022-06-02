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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов ответил на вопрос, где продолжит карьеру

02 Июня 2022 • 14:25 Комментировать

Экс-наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, что руководство клуба не предложило ему продолжить работу в структуре.

«На сегодня контракт со «Спартаком-2» закончился, предложений остаться в структуре клубе не поступало», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

На вопрос о своем будущем, тренер ответил, что пока никаких предложений ему не поступало. Конечно, есть желание работать в Российской премьер-лиге, но нужно рассматривать все варианты.

«Спартак-2» занял седьмое место в минувшем сезоне Футбольной национальной лиги и был расформирован руководством «красно-белых» из-за сокращения финансирования.

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Евро-Футбол.Ру,
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