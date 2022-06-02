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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков озвучил топ-3 тренеров в РПЛ

02 Июня 2022 • 14:11 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил о том, кого считает лучшими тренерами РПЛ.

«Топ-3 тренера РПЛ? Номер один — Федотов, у него блестящие два года, он заслужил звания лучшего. Второй — Семак. Третий — Карпин, который весной здорово поднял «Ростов», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

«Зенит» четвертый раз подряд выиграл чемпионат России с Сергеем Семаком. «Сочи» взял серебро лиги благодаря победе над «Динамо» (5:1) в последнем туре РПЛ, а «Ростов» завершил сезон на девятом месте в турнирной таблице.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Федотов может покинуть «Сочи» для работы в одном из московских клубов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Карпин Сергей Семак Роман Широков Владимир Федотов Сочи РПЛ
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