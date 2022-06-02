Колыванов назвал игроков «Динамо», которых Шварц может пригласить в «Герту»

Известный российский тренер Игорь Колыванов рассказал журналистам о том, каких футболистов Сандро Шварц может переманить из «Динамо» в «Герту».

Колыванов сказал Metaraitings.ru, что немецкий специалист может пригласить из «Динамо» в берлинский клуб талантливых молодых игроков, которые способны прогрессировать, а именно Себастиана Шиманьски и Арсена Захаряна, хотя сделать это в нынешних условиях будет очень сложно.

Напомним, что Сандро Шварц официально покинул московскую команду и перебрался в «Герту». С берлинской командой тренер подписал соглашение до июня 2024 года.