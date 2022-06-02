Широков рассказал, какой тренер нужен «Динамо»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков рассказал журналистам о том, какой тренер нужен московскому «Динамо».

Широков сказал «РБ-Спорту», что Марко Николич, которого сватают на место нового тренера «Динамо», не очень подходит московской команде, хотя кандидатур не так уж и много.

«Динамовцам нужен тренер, который не только поддержит уровень, но и сможет исправить ошибки», - отметил экс-футболист.

Напомним, что бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц официально возглавил берлинскую «Герту». Под руководством немца динамовцы заняли третью строчку в РПЛ в прошедшем сезоне.