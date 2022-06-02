Экс-вратарь сборной России посоветовал Свинову уходить из «Спартака»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин посоветовал вратарю «Спартака» Илье Свинову покинуть московскую команду.

Нигматуллин сказал «РБ-Спорту», что в «Спартаке» ставка сделана на Максименко и Селихову, так что Свинову стоит задуматься над тем, чтобы уйти из московской команды в аренду для получения игровой практики.

«Свинову нужно играть, а тут ещё и «Факел» вышел в РПЛ, так что вратарю можно было бы вернуться туда», - отметил экс-вратарь.

Напомним, что Илья Свинов не играл за основную команду «Спартака». Голкипер провёл три матча в составе «Спартака-2» в ФНЛ.