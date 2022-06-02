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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев: Верю, что наступят времена, когда Россия и Украина сыграют друг с другом

02 Июня 2022 • 12:50 Комментировать

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном матче между российскими и украинскими командами.

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас глупо сравнивать нашу сборную и Украину, но он всё ещё мечтает, что наступят времена, когда наши команды спокойно сыграют друг с другом. Комментатор отметил, что, к сожалению, подобное вряд ли произойдёт в ближайшее время.

Напомним, что сборная Украины в полуфинальном стыковом матче сумела обыграть шотландцев со счётом 3:1. В финале стыков подопечные Петракова сыграют с валлийцами за право выйти на катарский мундиаль.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Украины Дмитрий Губерниев
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