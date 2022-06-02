Экс-президент «Локомотива» назвал лучшего тренера РПЛ

Бывший президент столичного «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с журналистами назвал лучшего тренера РПЛ на данный момент.

Геркус сказал «Матч ТВ», что лучшим тренером России на данный момент он считает Владимира Федотова, который работает с «Сочи». Функционер отметил, что находится под большим впечатлением от игры сочинской команды.

«Федотов сочетает в себе очень много качеств, а именно: характер, твёрдость, эмоциональность и уверенность в своих силах», - добавил экс-глава «Локомотива».

Напомним, что футболисты «Сочи» под шефством Владимира Федотова по итогам сезона заняли вторую строчку в российском чемпионате.