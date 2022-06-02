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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев — о селфи Лисаковича на поле: Ну и как с такими игроками не вылететь из РПЛ?

02 Июня 2022 • 12:33 Комментировать (1)

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев жёстко раскритиковал форварда «Рубина» Виталия Лисаковича, который сделал селфи на поле в матче последнего тура с «Уфой».

Романцев сказал «Спорт-Экспрессу», что если бы раньше ему кто-то рассказал о подобном, то он отправил бы этого фантазёра к психиатру, но затем сам увидел подобную дикость во время матча между «Рубином» и «Уфой».

«Ну и как с такими игроками не вылететь из РПЛ? Берегитесь футболистов, которые любят селфи на поле», - сказал Романцев.

Напомним, что белорусский нападающий Виталий Лисакович сделал селфи на поле во время матча с «Уфой», но казанский клуб в итоге проиграл и напрямую вылетел в ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Романцев Российская Премьер-Лига Фнл Виталий Лисакович
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