Романцев — о селфи Лисаковича на поле: Ну и как с такими игроками не вылететь из РПЛ?

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев жёстко раскритиковал форварда «Рубина» Виталия Лисаковича, который сделал селфи на поле в матче последнего тура с «Уфой».

Романцев сказал «Спорт-Экспрессу», что если бы раньше ему кто-то рассказал о подобном, то он отправил бы этого фантазёра к психиатру, но затем сам увидел подобную дикость во время матча между «Рубином» и «Уфой».

«Ну и как с такими игроками не вылететь из РПЛ? Берегитесь футболистов, которые любят селфи на поле», - сказал Романцев.

Напомним, что белорусский нападающий Виталий Лисакович сделал селфи на поле во время матча с «Уфой», но казанский клуб в итоге проиграл и напрямую вылетел в ФНЛ.