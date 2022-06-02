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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Депай обратился к Промесу

02 Июня 2022 • 12:15 Комментировать

Голландский нападающий «Барселоны» Мемфис Депай в своих социальных сетях обратился к полузащитнику «Спартака» Куинси Промесу.

Депай написал, что гордится своим соотечественником и другом, который может выстоять, хотя люди вокруг судят его без доказательств. Форвард отметил, что люди могут говорить всякое, но нужно продолжать делать своё дело.

Напомним, что Куинси Промес недавно стал обладателем Кубка России в составе московской команды. «Спартак» в финале обыграл «Динамо» со счётом 2:1, а голландский полузащитник отметился победным голом. В РПЛ «красно-белые» заняли десятую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мемфис Депай Куинси Промес
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