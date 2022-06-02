Депай обратился к Промесу

Голландский нападающий «Барселоны» Мемфис Депай в своих социальных сетях обратился к полузащитнику «Спартака» Куинси Промесу.

Депай написал, что гордится своим соотечественником и другом, который может выстоять, хотя люди вокруг судят его без доказательств. Форвард отметил, что люди могут говорить всякое, но нужно продолжать делать своё дело.

Напомним, что Куинси Промес недавно стал обладателем Кубка России в составе московской команды. «Спартак» в финале обыграл «Динамо» со счётом 2:1, а голландский полузащитник отметился победным голом. В РПЛ «красно-белые» заняли десятую строчку.