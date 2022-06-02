Аршавин выступил против лимита на легионеров

Бывший полузащитник «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался по поводу лимита на легионеров в российском футболе.

Аршавин сказал «РБК-Спорту», что он выступает против лимита в отечественном футболе, так как молодые игроки должны развиваться в естественной конкуренции, а не получать игровое время только благодаря российскому паспорту.

«При лимите молодым футболистам будет сложнее попадать в состав, но зато будет понятно, кто выходит только из-за паспорта», - отметил экс-игрок «Зенита».

Напомним, что со следующего сезона лимит на легионеров будет мягче. Клубы РПЛ смогут заявить на сезон сразу 13 иностранных футболистов.