Кержаков: Я не отказывался от работы в «Нижнем Новгороде»

Александр Кержаков рассказал о том, как проходят переговоры с руководством «Нижнего Новгорода» по поводу нового контракта.

Кержаков сказал ТАСС, что он не отказывался от работы в нижегородской команде и явно дал понять клубным боссам, что хотел бы продолжить работу, но на данный момент никакие переговоры по новому соглашению не ведутся.

«Мне сказали, что окончательное решение будет принято только после общения с губернатором», - добавил Кержаков.

Напомним, что договор Кержакова с «Нижним Новгородом» истёк первого июня, но пока новый контракт с российским тренером не подписан.