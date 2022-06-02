«Краснодар» оформил два трансфера

Вслед за Олакунле Олусегуном «Краснодар» оформил выкуп еще двух нигерийских футболистов. «Быки» приобрели у болгарского «Ботева» Ифеани Ндуку и Джонатана Окоронкво, утверждает в своих социальных сетях инсайдер Иван Карпов.

По сведениям журналиста, на выкуп вышеперечисленных игроков российский клуб потратил 1,5 миллиона евро. До этого африканцы выступали за краснодарцев на правах аренды.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги «Краснодар» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице. Чемпионом страны в четвертый раз подряд стал петербургский «Зенит».