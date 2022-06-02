Отец Черышева рассказал о том, где полузащитник продолжит карьеру

Отец Дениса Черышева рассказал о том, где российский полузащитник продолжит свою карьеру после ухода из «Валенсии».

Дмитрий Черышев сказал «Чемпионату», что сейчас всё находится в секретном варианте. Отец полузащитника сборной России отметил, что ему очень хочется, чтобы всё получилось, но пока он ничего об этом рассказывать не будет.

Напомним, что в прошедшем сезоне Денис Черышев провёл в испанском чемпионате в составе «Валенсии» 17 поединков и отметился одной результативной передачей. До этого полузащитник также выступал за «Вильярреал», «Севилью» и мадридский «Реал».