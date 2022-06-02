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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лещенко отреагировал на назначение Шварца в «Герту»

02 Июня 2022 • 11:36 Комментировать

Известный российский исполнитель и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал журналистам назначение Сандро Шварца на пост главного тренера «Герты».

Лещенко сказал «Чемпионату», что это вполне нормально, что Шварц предпочёл вернуться на родину и возглавить команду из Бундеслиги, ведь теперь ему не придётся болтаться в РПЛ.

«Назначен и назначен», - добавил артист.

Напомним, что берлинская «Герта» официально объявила о том, что с Сандро Шварцем подписано соглашение до лета 2024 года. В прошедшем сезоне динамовцы под руководством немецкого тренера заняли третью строчку в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Динамо Москва Сандро Шварц Лев Лещенко
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