Самедов получил должность в «Факеле»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов получил должность старшего селекционера в воронежском «Факеле».

Как сообщает пресс-служба воронежского клуба, Самедов будет исполнять функции старшего селекционера под руководством спортивного директора «Факела» Кирилла Котова. Напомним, что до этого экс-футболист сборной России был уволен с подобной должности в московском «Локомотиве». Игровую карьеру Самедов завершил в 2019 году.

Стоит отметить, что воронежский «Факел» по итогам прошедшего сезона занял вторую строчку в ФНЛ и напрямую вышел в элитный дивизион.