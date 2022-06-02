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Агент Дарбо: «Было бы неплохо попасть в «Зенит»

02 Июня 2022 • 11:20 Комментировать
Шахтёр Солигорск
...
Торпедо-БелАЗ
25.06 19:00

Агент нападающего солигорского «Шахтёра» Дембо Дарбо Флорин Биба прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к своему клиенту.

Биба признался, что Дарбо не прочь продолжить карьеру в России.

«Все знают, что они не подписывают африканцев. Если серьёзно, предложений не было, но было бы неплохо туда попасть», — приводит слова Бибы Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата Белоруссии 23-летний гамбиец провёл 10 матчей, отметившись в них пятью голами и двумя результативными передачами.

Контракт нападающего с его нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Дарбо в 2,5 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Шахтёр Солигорск Дембо Дарбо
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ШАХТЁР СОЛИГОРСК ТОРПЕДО-БЕЛАЗ
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