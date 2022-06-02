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«Спартак» проведёт переговоры с Рассказовым

02 Июня 2022 • 10:41 Комментировать

Московский «Спартак» готов обсудить с защитником Николаем Рассказовым новое трудовое соглашение. Как информирует Metaratings.ru, стороны могут заключить контракт до лета следующего года с возможностью пролонгации на сезон.

Стоит отметить, что срок действующего договора между «красно-белыми» и Николаем истекает в конце текущего месяца.

В минувшем сезоне чемпионата России Рассказов провел 18 поединков, в которых сделал голевую передачу и получил четыре желтые карточки. 24-летний латераль выступает за москвичей с лета 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Николай Рассказов
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