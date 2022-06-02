Аршавин назвал три клуба, которые могут прервать гегемонию «Зенита»

Экс-форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, какие клубы могут навязать конкуренцию команде Сергея Семака в чемпионате России. Его слова приводит РБК.

По мнению эксперта, у трех клубов РПЛ есть достаточно ресурсов, чтобы бороться с «сине-бело-голубыми» за золотые медали. В этот список Андрей включил московские ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги подопечные Сергея Семака досрочно завоевали чемпионский титул. Этот трофей стал для петербуржцев четвертым подряд.