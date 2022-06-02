Свинов разочаровался в «Спартаке» и хочет уйти

Голкипер Илья Свинов, не получающий игровой практики в московском «Спартаке», планирует покинуть столичный коллектив. Вратарь недоволен тем, что просиживает шорты в запасе.

Согласно сведениям телеканала «Матч ТВ», 21-летний вратарь хотел бы вернуться в воронежский «Факел», из которого перебрался в стан «красно-белых» в прошлом году. Стороны уже вступили в переговоры, однако сделка затрудняется нюансами, связанными с окладом футболиста.

Свинов сменил «Факел» на «Спартак» в декабре 2021 года. С вратарем был подписан контракт до 2025 года. С того времени он не провел ни одного матча за первую команду «красно-белых». На его счету лишь три встречи в составе «Спартака-2».