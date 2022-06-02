Аршавин: Не помню вопиющих случаев, когда судьи помогали «Зениту»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о том, что думает по поводу разговоров, что питерский клуб часто пользуется административным ресурсом.

Аршавин сказал «РБК-Спорту», что по этому вопросу нужно приводить какие-то факты, ведь только тогда можно будет что-то ответить. Экс-игрок отметил, что не помнит вопиющих случаев, когда судьи помогали питерской команде.

«Если судья боится назначить в адрес «Зенита» штрафной или пенальти, то это проблема судейского корпуса», - добавил Аршавин.

Напомним, что питерский клуб под руководством Сергея Семака в этом сезоне выиграл чемпионский титул.