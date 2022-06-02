Экс-наставник «Спартака» станет тренером словенского клуба

Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук в ближайшее время возглавит один из словенских клубов.

По информации «Чемпионата», российский специалист в скором времени возглавит словенскую команду «Целе». Напомним, что Пилипчук долгое время работал в тренерском штабе московского клуба и вместе с Массимой Каррерой стал чемпионом России. После этого тренер работал в штабе грозненского «Ахмата», а затем самостоятельно тренировал «Спартак-2» и «Олимп-Долгопрудный».

Стоит отметить, что с февраля Роман Пилипчук находится без работы после ухода из «Олимпа-Долгопрудного».