Кофрие высказался об уходе Жиго из «Спартака»

Бельгийский защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался по поводу ухода Самуэля Жиго из столичной команды.

Кофрие в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что ему очень тяжело терять не только хорошего друга, но и прекрасного партнёра по команде. Защитник отметил, что ему интересно посмотреть на то, как будет действовать оборона «Спартака» без Жиго в следующем сезоне.

Напомним, что Самуэль Жиго после окончания этого сезона покинул московскую команду. В прошедшем сезоне французский защитник провёл в РПЛ 27 матчей, в которых забил два гола и сделал один ассист.