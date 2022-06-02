Юсупов назвал две вещи, которые никогда не простит девушке

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Артур Юсупов, ныне выступающий в составе «Сочи», в интервью журналисту Sport24 рассказал, что никогда не сможет простить девушке.

Как заявил игрок, он никогда не простит измену. Также Артур отметил, что не потерпит частое вранье. По его мнению, если такое случается, лучше расстаться со второй половинкой.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги 32-летний футболист принял участие в 26 поединках, отметившись восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Вместе с южанами Артур стал серебряным призером чемпионата России.