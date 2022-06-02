Кофрие рассказал, останется ли он в «Спартаке»

Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал журналистам о том, останется ли он в московской команде на следующий сезон.

Кофрие сказал «Спорт-Экспрессу», что он не испытывает никакого давления на родине, так что он не собирается покидать московский клуб в это трансферное окно. Бельгиец отметил, что он весьма комфортно себя чувствует себя в «Спартаке», вместе с которым он хочет выиграть ещё множество трофеев.

Напомним, что Максимилиано Кофрие в прошедшем сезоне провёл в российском чемпионате 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.