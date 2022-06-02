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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юсупов рассказал, как относится к тому, что «Сочи» считают фарм-клубом «Зенита»

02 Июня 2022 • 09:56 Комментировать

Российский полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал журналистам о том, как относится к постоянным разговорам о том, что «барсы» являются фарм-клубом «Зенита».

Юсупов сказал Sport24, что так думать очень глупо, ведь в прошедшем сезоне сочинский клуб набрал четыре очка в матчах с «Зенитом». Полузащитник напомнил, что только «барсы» сумели увезти победу из Санкт-Петербурга, что говорит о многом.

«На «Зенит» у нас настрой ещё больше, чем на остальные команды», - сказал Юсупов.

Напомним, что футболисты «Сочи» под руководством Владимира Федотова заняли вторую строчку по итогам прошедшего сезона. «Зенит» же снова выиграл чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Артур Юсупов Сочи
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