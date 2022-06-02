Аршавин оценил шансы «Зенита» сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов

Экс-форвард петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о шансах «сине-бело-голубых» выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов. Об этом он поведал в разговоре с РБК.

В интервью Андрей дал пессимистический прогноз. По его мнению, российские команды вряд ли допустят к следующему розыгрышу самого престижного клубного турнира Европы.

«Шансы минимальны», - отметил Андрей.

Российские клубы были отстранены от следующего сезона еврокубков решением УЕФА. Также по санкции попали и сборные страны.