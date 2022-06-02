Аршавин назвал два фактора гегемонии «Зенита»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, за счет чего «сине-бело-голубые» продолжают доминировать в российском чемпионате. Его слова передает РБК.

Аршавин заявил, что питерцы лидируют в Премьер-лиге благодаря отличному подбору футболистов, а также качественной тренерской работе. Все это обуславливает то, что «Зенит» уже долгое время находится на вершине российского футбола.

Петербургский коллектив под руководством Сергея Семака четыре раза подряд становился чемпионом России. В сезоне-2021/2022 «Зенит» досрочно завоевал золотые медали, завершил чемпионат с 9-очковым отрывом.