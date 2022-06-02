Кофрие: Футболисты «Спартака» доказали, что заслужили трофей

Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в разговоре с журналистами высказался по поводу итогов прошедшего сезона.

Кофрие сказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцы своей игрой в концовке чемпионата доказали, что заслужили трофей. Бельгиец отметил, что у московского клуба были спады, но самое главное, что «красно-белые» сумели справиться с этим.

«Я принимаю всё, что происходит на поле и за его пределами», - добавил защитник.

Напомним, что Максимилиано Кофрие в этом сезоне провёл в российском чемпионате 17 поединков, в которых отметился одной результативной передачей. «Спартак» в РПЛ занял десятую строчку, но зато команда выиграла Кубок России.