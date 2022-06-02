Аршавин высказался о провале «Спартака» в РПЛ

Экс-нападающий сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в интервью РБК поделился мнением о неудачном выступлении московского «Спартака» в минувшем розыгрыше Премьер-лиги.

Как заявил эксперт, все команды, которые начинают проигрывать, ищут проблемы вокруг - зачастую они обвиняют арбитров. Что касается «Спартака», Аршавин подчеркнул, что когда клуб занимает десятое место, он должен искать проблему сначала в себе, а только потом в окружающих.

В минувшем розыгрыше чемпионата России «красно-белые» финишировали на десятом месте. Команда смогла подсластить неудачный сезон победой в Кубке страны.