Кавазашвили: Готов подумать, если предложат стать тренером «Спартака»

Экс-голкипер сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал журналистам, что готов возглавить «красно-белых».

Кавазашвили сказал Metaraitings.ru, что вообще не очень понимает, что сейчас происходит в «Спартаке» и почему в прессе стали появляться слухи о возможном уходе Паоло Ваноли. Экс-вратарь отметил, что устал разбираться в «чёрной кухне» московского клуба.

«Если бы мне предложили возглавить «Спартак», то я бы подумал», - сказал Кавазашвили.

Напомним, что футболисты московской команды под руководством итальянца Паоло Ваноли заняли десятую строчку в РПЛ по итогам прошедшего сезона. «Красно-белые» также выиграли Кубок России.