Кечинов объяснил, почему «Спартак» избавился от Кутепова

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об уходе защитника Ильи Кутепова из «народной команды».

В разговоре с «РБ Спорт» эксперт подчеркнул, что расставание с Кутеповым никак не скажется на клубе, поскольку защитник давно не проходил в состав «Спартака». По мнению Кечинова, Илья не соответствовал уровню «красно-белых». Жиго и Джикия на этой позиции выглядели намного сильнее, подчеркнул эксперт.

Кутепов выступал за московскую команду с 2012 года. В минувшем сезоне он поучаствовал всего в трех поединках.