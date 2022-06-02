Умяров рассказал о легионерах «Спартака»

Российский полузащитник «Спаратка» Наиль Умяров в своём телеграм-канале рассказал о легионерах московской команды.

Умяров написал, что выделить кого-то одного сложно, так как он прекрасно общается со всеми иностранными футболистами. Полузащитник отметил, что между игроками нет никакого языкового барьера, так что футболисты постоянно шутят и общаются.

«Все легионеры «Спартака» невероятно крутые и отзывчивые», - добавил Умяров.

Напомним, что Наиль Умяров в прошедшем сезоне провёл в российском чемпионате 17 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.