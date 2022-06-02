Орещук назвал причину срыва трансфера Языджи в «Динамо»

Известный футбольный функционер Роман Орещук, ранее занимавший пост спортивного директора московского «Динамо», рассказал о несостоявшемся трансфере турецкого хавбека Юсуфа Языджи.

В интервью «Спорт день за днём» Орещук поведал, что «бело-голубые» хотели заполучить этого игрока, но тогда он выбрал переезд в Европу. Как заявил Роман, за трансфер Языджи тогда требовали более 20 миллионов евро.

Напомним, что 25-летний полузащитник провел вторую половину прошлого сезона за столичный ЦСКА. Юсуф отметился восемью забитыми мячами в десяти проведенных встречах Премьер-лиги.