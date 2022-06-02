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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов считает, что Агаларову стоит попробовать свои силы в Европе

02 Июня 2022 • 09:09 Комментировать

Известный экс-наставник «Урала» и «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

Тарханов сказал Metaraitings.ru, что в Европе играют в более скоростной и зрелищный футбол, чем в России, так что молодому нападающему «Уфы» стоит попробовать свои силы там, если такой вариант есть.

«У Агаларова есть хорошие качества, которые позволяет ему заиграть в каком-нибудь европейском клубе», - отметил опытный специалист.

Напомним, что в прошедшем сезоне Гамид Агаларов провёл в российском чемпионате в составе «Уфы» 29 матчей, в которых отметился 19 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Уфа Гамид Агаларов
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