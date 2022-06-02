Мозес может переехать в чемпионат Турции

Нигерийский полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес может в летнее трансферное окно перебраться в турецкий чемпионат.

По информации журналиста Сулеймана Родопа, 31-летний нигерийский футболист попал в сферу интересов «Галатасарая». Руководители турецкой команды этим летом очень хотят заполучить африканского полузащитника, который уже выступал в чемпионате Турции в составе «Фенербахче».

Напомним, что в прошедшем сезоне Виктор Мозес провёл в российском чемпионате в составе «Спартака» 25 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.